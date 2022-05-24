Компания РУС-Септик занимается не только продажей септиков, но и доставкой и установкой септиков «под ключ» в Москве и Московской области. На все оборудование предоставляем сертификаты качества. Работать с нами выгодно — организуем доставку устройства на участок заказчика, выполняем монтаж септиков «под ключ», даем гарантии на монтажные работы. Цены на септики и на всю продукцию актуальны. Если остаются вопросы по монтажным работам и срокам позвоните тел: +7 (495) 120-140-3