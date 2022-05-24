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Логотип производителя Септиков юнилос астра

Юнилос

логотип септика удача

Удача

Септики топас

Топас

логотип производителя септиков Тверь

Тверь

Логотип производителя септиков Росток

Росток

Производитель септиков Мультпласт

Мультпласт

Логотип производителя Септиков Малахит

Малахит

Логотип септиков Итал

Итал

Погреба земляк

Земляк

rus-suptik

Ж/Б изделия

Логотип производителя Евролос

Евролос

Логотип производителя септиков Евробион

Евробион

septiki dochista

Дочиста

Логотип производителя септиков Гринлос

ГРИНЛОС

Логотип производителя септиков Биодевайс

Биодевайс

Логотип производителя септиков альта био

Альта БИО

logo akvalos mini Септики для частного дома, дачи в Москве и МО

Аквалос

Логотип производителя септиков pro bio

Pro Bio

Логотип производителя септиков Epishura

Epishura

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Септики для дома:

от 40 565 ₽

Подземный жироуловитель Термит 4000
Подземный жироуловитель 4000
102 800 ₽
97 660 ₽
Подземный жироуловитель Термит 5500
Подземный жироуловитель 5500
127 000 ₽
120 650 ₽
Подземный жироуловитель Термит 6500
Подземный жироуловитель 6500
144 700 ₽
137 465 ₽
Подземный промышленный жироуловитель 8500
Подземный жироуловитель 8500
185 400 ₽
176 130 ₽

Септики для дачи:

от 20 615 ₽

хит

Септик Евробион Горизонт 8 миди с увеличенной горловиной
Септик Евробион Горизонт 8 миди
197 600 ₽
187 720 ₽
Септик Евробион Горизонт 8 самотек
Септик Евробион Горизонт 8
187 700 ₽
178 315 ₽

хит

Септик Евробион 5 миди самотек
Септик Евробион Горизонт 5 миди
163 500 ₽
155 325 ₽
Септик Евробион Горизонт 5 самотек
Септик Евробион Горизонт 5
153 600 ₽
145 920 ₽

хит

Септик Евробион горизонт 4 миди с удлиненной горловиной
Септик Евробион Горизонт 4 миди
144 500 ₽
137 275 ₽

хит

Септик Евробион Горизонт 4 самотек
Септик Евробион Горизонт 4
134 600 ₽
127 870 ₽

хит

Септик Росток загородный самотек
Септик Росток загородный
79 800 ₽
77 180 ₽

хит

Септик Росток коттеджный самотек
Септик Росток коттеджный
98 000 ₽
93 360 ₽

хит

Септик Росток дачник самотечный
Септик Росток дачный
53 500 ₽
53 300 ₽

хит

Септик Росток мини энергонезависимый
Септик Росток мини
43 500 ₽
42 200 ₽
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Септики Энергонезависимые
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Септики из полиэтилена
Полиэтилен

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Септики из полипропилена
Полипропилен

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материал Бетон и железобетон
Бетон

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Септики с самотечным сбросом
Самотечный сброс

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Септики с принудительным сбросом
Принудительный сброс

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Септики под ключ

Компания РУС-Септик занимается не только продажей септиков, но и доставкой и установкой септиков «под ключ» в Москве и Московской области. На все оборудование предоставляем сертификаты качества. Работать с нами выгодно — организуем доставку устройства на участок заказчика, выполняем монтаж септиков «под ключ», даем гарантии на монтажные работы. Цены на септики и на всю продукцию актуальны. Если остаются вопросы по монтажным работам и срокам позвоните тел: +7 (495) 120-140-3

Наши услуги в сфере: Обустройства локальной канализации в доме или даче
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